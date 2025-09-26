Бонгонда — о восстановлении: «Большую часть времени я проходил лечение в Бельгии»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о восстановлении после травмы.

«Большую часть времени я проходил лечение в бельгийской клинике. Каждый день были процедуры, которые помогли мне пройти этот период эффективнее и оперативнее. При этом без каких-либо рисков, спешки и исключительно профессионально. На несколько дней я прилетал в Москву, работал в Тарасовке, когда у команды были предсезонные сборы. Врачи «Спартака» хотели проверить мое состояние лично. Заодно увиделся с ребятами, это было приятно», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Хавбек получил травму 5 июня в товарищеском матче за сборную Демократической Республики Конго против Мали. Бонгонда был заменен на 24-й минуте встречи. Футболист повредил ахиллово сухожилие.

В сезоне-2024/25 на счету игрока 34 матча за «Спартак», в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.