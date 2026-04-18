«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА в 25-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Костанца, Печенин, Чернов, Божин, Рассказов, Витюгов, Бабкин, Ахметов, Олейников, Рахманович.

Запасные: Фролов, Кокарев, Галдамес, Ороз, Лепский, Евгеньев, Хубулов, Баньяц, Столбов, Марин, Шуманский, Игнатенко.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Данилов, Баринов, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Козлов, Кармо, Лусиано.

Запасные: Бесаев, Баровский, Жоао Виктор, Мойзес, Бадмаев, Матеус Алвес, Бандикян, Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.