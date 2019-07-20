"Крылья Советов" – "Арсенал": видео всех голов

"Крылья Советов" принимают "Арсенал" во 2-м туре чемпионата России.
Ткачев, 22 – 0:1.
📹 Сергей Ткачёв открывает счет в этом матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/6eYvAfvsP0
Кангва, 24 – 0:2.
📹 Эванс Кангва быстро удваивает преимущество своей команды.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/Q570uJ5Vx0
Соболев, 43 – 1:2.
📹 Красавец-гол Александра Соболева! Игрок забивает свой третий мяч в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/MLCguZ3fPA
Тудорие, 52 – 1:3.
📹 Дебютный гол Александру Тудорие в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/JxClDxJjGN
Бурлак, 56 – 2:3.
📹 Тарас Бурлак забивает второй мяч своей команды в этой игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
📺 #КрыльяАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/wnynLMiQpL
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр