17:50 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" – "Арсенал": видео всех голов

0
Обсудить

"Крылья Советов" принимают "Арсенал" во 2-м туре чемпионата России.

Ткачев, 22 – 0:1.

Кангва, 24 – 0:2.

Соболев, 43 – 1:2.

Тудорие, 52 – 1:3.

Бурлак, 56 – 2:3.​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов - Арсенал Т
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ