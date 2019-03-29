"Крылья Советов" – "Арсенал": пенальти или симуляция Джорджевича?

На 2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Арсенал" арбитр Алексей Матюнин отлично разобрался в случившемся в штрафной площади хозяев поля и правильно наказал фооварда туляков Луку Джорджевича предупреждением за неспортивное поведение.

Нападающий попытался "нарисовать" фол со стороны Романа Шишкина и красиво упал, в полете "закрутив штопор". Судья занимал хорошую позицию, ясно видел действия обоих игроков в том эпизоде и оперативно показал желтую карточку за симуляцию.

Жаль, что в нашем чемпионате такое поведение не наказывается дисквалификацией на одну игру, как это, например, практиковалось в серии А. (Александр Бобров)

29 марта. Самара. Эпизод с симуляцией Луки Джорджевича. Фото "СЭ"

29 марта. Самара. Эпизод с симуляцией Луки Джорджевича. Фото "СЭ"

29 марта. Самара. Эпизод с симуляцией Луки Джорджевича. Фото "СЭ"