«Крылья Советов» — «Ахмат»: Сергеев, Гарре и Садулаев выйдут с первых минут

Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» и «Ахмат» объявили стартовые составы перед матчем 16-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14.00 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Мендес, Бабкин, Гарре, Дмитриев, Олейников, Сергеев.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Гандри, Швец, Тодорович, Адамов, Исмаэл, Камило, Садулаев, Уткин, Самородов.