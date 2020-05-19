«Крылья» сдали тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Крыльев Советов» сдали тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов, которые были сданы почти всеми игроками, находящимися в России, будут готовы через 2 дня.

По итогам тестов будет принято решение о начале индивидуальных тренировок.

В настоящее время решается вопрос о возвращении в Россию иностранных футболистов «Крыльев» и трех тренеров — Миодрага Божовича, Войо Чалова и Милорада Байовича. Другие иностранные футболисты, Сафаа Хади и Мехди Зеффан во время паузы в чемпионате находились в Самаре.

Ранее РФС огласил дату возобновления сезона РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса. Первые игры после паузы должны быть сыграны 21 июня.