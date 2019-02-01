"Крылья" погасят долги перед Лорией в течение недели

"Крылья Советов" погасят долги по зарплате перед бывшим вратарем команды Георгием Лорией в течение недели, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на директора по развитию клуба Александра Шикунова. 33-летний голкипер сборной Грузии выступал за самарцев с 2015 по 2017 год, после чего на правах аренды отыграл за "Анжи" сезон-2017/18. Осенью "Крылья" расторгли с ним контракт по согласию сторон. В январе Лория перешел в немецкий "Магдебург".

- Это было не судебное дело. Он подал в палату по разрешению споров РФС заявления по его старым долгам, - пояснил Шикунов. - Палата обязала нас закрыть долги перед ним. На данный момент долг не погашен, но в течение недели оплатим. Палата дает время неделю, и в этот срок мы все вопросы закроем, конечно.

Таблица переходов РПЛ