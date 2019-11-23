Хавбека «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который в матче 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2) оформил дубль, ответил на шутку парнера по сборной Польши и вратаря «Ювентуса» Войчеха Щенсны. Последний ранее в шутку заявил, что тоже может поехать в Россию в конце карьеры и рассчитывать на ошибки вратаря при дальних ударах.

— Тебе повезло в Лиге чемпионов, что мои шальные выстрелы не добрались до тебя, но еще будет такая возможность. И если нет, я пристрелю тебя, мой друг, — написал в ответ Крыховяк.

Напомним, «Ювентус» и «Локомотив» — соперники по групповому турниру Лиги чемпионов.

Щенсны — о голах Крыховяка «Тамбову»: «Думаю, что мне пора менять позицию и ехать в Россию»