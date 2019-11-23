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Щенсны — о голах Крыховяка «Тамбову»: «Думаю, что мне пора менять позицию и ехать в Россию»

08:45
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Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны обратил внимание на результативность хавбека «Локомотива» и парнера по сборной Польши Гжегожа Крыховяка, который в матче 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2) оформил дубль.

— С большим удовольствием смотрю на твои голы за «Локомотив», — написал Щенсны в комментариях в Instagram. — Начинаю думать о том, чтобы в конце своей карьеры сменить позицию, пробить несколько раз с 30 метров в надежде на ошибку вратаря. Эффективная стратегия.

Напомним, что «Локомотив» и «Ювентус» — соперники по групповому турниру Лиги чемпионов.

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Публикация от Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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