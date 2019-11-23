Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны обратил внимание на результативность хавбека «Локомотива» и парнера по сборной Польши Гжегожа Крыховяка, который в матче 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2) оформил дубль.

— С большим удовольствием смотрю на твои голы за «Локомотив», — написал Щенсны в комментариях в Instagram. — Начинаю думать о том, чтобы в конце своей карьеры сменить позицию, пробить несколько раз с 30 метров в надежде на ошибку вратаря. Эффективная стратегия.

Напомним, что «Локомотив» и «Ювентус» — соперники по групповому турниру Лиги чемпионов.