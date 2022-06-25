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Сегодня, 22:06

Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара».

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Гжегож Крыховяк
ФК Краснодар
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