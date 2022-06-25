Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара».

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.