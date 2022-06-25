Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара»
Как стало известно «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара».
Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.
В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.
О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
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|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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