«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче в серии пенальти
«Зенит» провел товарищеский матч против «Сочи» в рамках «Кубка Матч Премьер». Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник сине-бело-голубых Зелимхан Бакаев. Для новичка питерцев этот гол стал дебютным в составе «Зенита».
Но почти сразу же счет в матче сравнял нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе.
Согласно регламенту турнира, после ничьи в основное время была назначена серии пенальти. Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2.
Напомним, что в первом матче товарищеского турнира «Зенит» также в серии пенальти победил «Нижний Новгород».
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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|0
|0
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|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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|
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8
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|0
|0
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|0
|
9
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|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
|0-0
|0
|
11
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|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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