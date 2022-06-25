Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев забил дебютный гол за «Зенит». Он отличился в товарищеском матче против «Сочи».

Бакаев, который вышел на замену по ходу встречу, открыл счет во втором тайме.

Для Бакаева это был второй матч в составе питерцев.

Бакаев на правах свободного агента 1 июня покинул «Спартак». 15 июня стало известно о переходе 25-летнего полузащитника в «Зенит»: он подписал контракт по схеме «3+1».