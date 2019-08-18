Крыховяк пообещал, что «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после победы над «Динамо» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России признался, что его команда хочет оказаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ, сообщает официальный сайт железнодорожников.

«Три очка сегодня очень важны. Мы приблизились к первому месту. Я не понимаю, почему мы так плохо играли в первом тайме. Вторая половина показала, что мы способны на большее. Нужно работать и сохранять концентрацию с первых минут!

Семин поговорил с нами в перерыве. Стали прессинговать выше, чаще иди в отбор. Появилось больше моментов.

В матче за Суперкубок «Локомотив» показал, что может играть с «Зенитом». Хотим выйти на первое место и будем биться до конца!" - приводит слова Крыховяка пресс-служба «Локомотива».

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