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Круговой — об интересе «Фатих Карагюмрюк»: «Этот вопрос буду точно не я решать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюк».

«Интерес со стороны «Фатих Карагюмрюк»? Мне известно только про интерес. Также как и вы, узнаю это из новостей. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать. Где бы я хотел себя попробовать? Сейчас у меня контракт с «Зенитом», а дальше посмотрим. Поговорим в 2024 году!» — сказал Круговой «СЭ».

В минувшем сезоне 25-летний защитник отметился одной голевой передачей в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
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