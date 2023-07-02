Круговой — об интересе «Фатих Карагюмрюк»: «Этот вопрос буду точно не я решать»
Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого «Фатих Карагюмрюк».
«Интерес со стороны «Фатих Карагюмрюк»? Мне известно только про интерес. Также как и вы, узнаю это из новостей. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать. Где бы я хотел себя попробовать? Сейчас у меня контракт с «Зенитом», а дальше посмотрим. Поговорим в 2024 году!» — сказал Круговой «СЭ».
В минувшем сезоне 25-летний защитник отметился одной голевой передачей в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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