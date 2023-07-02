Круговой не видит проблем в сравнении «Зенита» с Рио-де-Жанейро: «Русские игроки есть!»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сравнение клуба с Рио-де-Жанейро.

«Не вижу никаких проблем! Русские игроки есть! Скоро будет 50 на 50? Уже было такое. Хорошо ли это? А почему нет!? Есть куда прибавлять и от кого прибавлять! Конкуренция сильная!» — сказал Круговой «СЭ».

На данный момент в составе «Зенита» выступают 8 бразильцев — Малком, Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Роберт Ренан, Родригао и Дуглас Сантос.