"Круче, чем концерт "Металлики". "Рубин" выпустил эпичную футболку с Шароновым

"Рубин" выпустил в продажу лимитированную серию футболок, посвященных главному тренеру команды Роману Шаронову. После победы над "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура РПЛ Шаронов сказал в раздевалке футболистам, что из-за игры он не смог поехать на концерт группы Metallica в "Лужниках", но от матча он получил больше эмоций.
На футболках изображен силуэт Шаронова, делающий "козу" - популярный жест любителей рока, а также нанесена надпись "Sharonov", выполненная в стиле логотипа Metallica.
🤘🏻 #КручеЧемКонцертMetallica🤘🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2019
Лимитированная серия футболок ⚡️SHARONOV⚡️ – в продаже!
Цена: 5️⃣9️⃣0️⃣ рублей
Купить её можно в фан-шопе на Центральном стадионе или в интернет-магазине 👉🏻 https://t.co/vgy7khO6Xp
Скидка для владельцев абонементов – 2️⃣0️⃣% (при покупке в фан-шопе) pic.twitter.com/jingYCFkyH