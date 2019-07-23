"Круче, чем концерт "Металлики". "Рубин" выпустил эпичную футболку с Шароновым

"Рубин" выпустил в продажу лимитированную серию футболок, посвященных главному тренеру команды Роману Шаронову. После победы над "Динамо" (1:0) в матче 2-го тура РПЛ Шаронов сказал в раздевалке футболистам, что из-за игры он не смог поехать на концерт группы Metallica в "Лужниках", но от матча он получил больше эмоций.

На футболках изображен силуэт Шаронова, делающий "козу" - популярный жест любителей рока, а также нанесена надпись "Sharonov", выполненная в стиле логотипа Metallica.