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Сегодня, 17:44

Кривцов считает, что продление контракта Кордобы положительно повлияло на «Краснодар»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о важности форварда Джона Кордобы для «быков».

«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре». На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге», — сказал Кривцов Legalbet.ru

5 ноября «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кордобой. Игрок и клуб договорились о сотрудничестве до 30 июня 2027 года, при определенных условиях контракт может быть продлен. В текущем сезоне 31-летний колумбийский нападающий сыграл 16 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Legalbet.ru
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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