Защитник «Крыльев Советов» Бейл: «Мы проиграли 3 матча подряд, это очень тяжело»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал об атмосфере в команде после 3 поражений подряд в чемпионате России.

«Какая атмосфера в команде? Мы проиграли три матча подряд, не забиваем в трех встречах, это очень тяжело, нам нужно учитывать это, работать над этим. Если бы я знал, что нужно исправить, то это было бы легко. Я думаю, что нужно работать и работать», — приводит слова Бейла ТАСС.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 20 матчах. В следующем туре самарский клуб сыграет с «Факелом». Встреча пройдет 24 апреля в Воронеже.