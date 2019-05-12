Кристиан Нобоа: "На групповом этапе Лиги чемпионов хочу сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов с "Реалом"​.

– Эмоции от победы – лучше не бывает, – сказал Нобоа корреспонденту "СЭ". – Ты работаешь весь сезон, и когда заканчиваешь чемпионат на первом месте, думаешь – работа сделана. Эта победа очень важна для Санкт-Петербурга. Всем спасибо: руководителям, болельщикам, персоналу, команде. Без Сергея Семака эта победа была бы невозможна. В прошлом году в "Зените" был другой тренер (Роберто Манчини – Прим. "СЭ"), но он не смог сделать такую семью, как сейчас.

– Какая ваша следующая карьерная цель?

– Надо выигрывать следующий чемпионат. Мы не хотим оставаться на этом. Нужно выиграть и Кубок России, и Суперкубок.

– А с кем бы вы хотели сыграть в Лиге чемпионов? И какую цель вы ставите в этом турнире?

– Если можно, то "Реал". Хочу сыграть с ним. Но вообще в Лиге чемпионов нужно действовать шаг за шагом, и пока я не хочу ставить никаких целей в этом турнире? (Гоша Чернов)