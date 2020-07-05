На 39-й и 45-й минутах матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев правильно назначил два 11-метровых удара.

Сначала он верно оценил действия зенитовского вратаря Лунева, сбившего форварда хозяев Берга.

А затем увидел, что полузащитник «быков» Вилена сыграл рукой в своей штрафной площади. Оба раза с судьей согласились его видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. (Александр Бобров)