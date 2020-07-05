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«Краснодар» — «Зенит»: за что Карасев назначил два пенальти?

5 июля 2020, 21:36
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 39-й и 45-й минутах матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев правильно назначил два 11-метровых удара.

Сначала он верно оценил действия зенитовского вратаря Лунева, сбившего форварда хозяев Берга.

А затем увидел, что полузащитник «быков» Вилена сыграл рукой в своей штрафной площади. Оба раза с судьей согласились его видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. (Александр Бобров)

Краснодар — Зенит

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