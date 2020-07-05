«Краснодар» — «Зенит»: за что Карасев назначил два пенальти?
5 июля 2020, 21:36
На 39-й и 45-й минутах матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев правильно назначил два 11-метровых удара.
Сначала он верно оценил действия зенитовского вратаря Лунева, сбившего форварда хозяев Берга.
А затем увидел, что полузащитник «быков» Вилена сыграл рукой в своей штрафной площади. Оба раза с судьей согласились его видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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