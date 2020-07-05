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«Краснодар» — «Зенит»: играл ли Оздоев рукой? Почему не назначен пенальти?

5 июля 2020, 21:23
26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит».
26-й тур. «Краснодар» — «Зенит».
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На 18-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не зафиксировал игру рукой Магомеда Оздоева, потому что никакого контакта мяча с левой рукой зенитовца не произошло. Это быстро подтвердили видеоарбитры Евгений Турбин и Александр Богданов.

На видеоповторах видно, что на самом деле рукой сыграл Артем Дзюба, но это произошло за пределами штрафной площади. (Александр Бобров)

Краснодар — Зенит

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