"Краснодар" – "Зенит" – 2:3: все голы огненного матча, видео

Как забивали мячи в матче 24-го тура премьер-лиги "Краснодар" – "Зенит" (2:3).
Артем Дзюба, 19 – 0:1
⏰ 1129 минут длилась безголевая серия Артёма Дзюбы в РПЛ. Теперь это история.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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Иван Игнатьев, 25 – 1:1
🔥 Иван Игнатьев шестой раз отличился в текущем чемпионате.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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Ярослав Ракицкий, 69 – 1:2
🔥 В третий раз в этом сезоне Ярослав Ракицкий поражает чужие ворота прямым ударом со штрафного.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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Маурисио Перейра, 90+1 – 2:2
⚽ Гол Маурисио Перейры на первой добавленной минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЗенитhttps://t.co/an3SkTe8kl– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
Артем Дзюба, 90+5 – 2:3
⚡ Фантастическая развязка встречи. Артём Дзюба делает дубль и приносит важнейшие три очка своей команде.https://t.co/XlR9G8ljBw#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЗенит– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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