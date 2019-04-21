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"Краснодар" – "Зенит" – 2:3: все голы огненного матча, видео

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Как забивали мячи в матче 24-го тура премьер-лиги "Краснодар""Зенит" (2:3).

Артем Дзюба, 19 – 0:1

Иван Игнатьев, 25 – 1:1

Ярослав Ракицкий, 69 – 1:2

Маурисио Перейра, 90+1 – 2:2

Артем Дзюба, 90+5 – 2:3

Краснодар - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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