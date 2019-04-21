"Краснодар" – "Зенит" – 2:3: все голы огненного матча, видео

🔥 В третий раз в этом сезоне Ярослав Ракицкий поражает чужие ворота прямым ударом со штрафного.



📺 Смотрите #КраснодарЗенит прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/tC4emVeoZG