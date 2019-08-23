Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что в предстоящем матче 7-го тура с его клубом «Краснодар» будет злым и уставшим.

— Так как «Краснодар» проиграл достаточно крупно на выезде «Олимпиакосу» (0:4), на нас они выйдут злыми, — рассказал Миранчук в интервью клубному телевидению. — Однако мы должны держать в голове то, что они уступили, провели тяжелый матч плюс перелет. На это не нужно делать серьезную скидку, однако учесть стоит.

Играть в Краснодаре всегда непросто, жара, которой нет в Москве. Матч будет ответственный, но нам все равно нужно брать три очка.

Уже смотрел #LokoLeaks с Антоном Миранчуком? Если нет, то скорей ищи его огненное вью на нашем ютубе. ?



А мы пока подготовили ещё немного Антоши в ленту! Трезвая оценка сил перед #КраснодарЛоко в новом выпуске #LokoTrain ?? pic.twitter.com/ThAOwZ4NZ5 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 23, 2019

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