РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» выйдет на игру с нами злым". Антон Миранчук — о предстоящем матче «Локо» с «быками»

13:32
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отметил, что в предстоящем матче 7-го тура с его клубом «Краснодар» будет злым и уставшим.

— Так как «Краснодар» проиграл достаточно крупно на выезде «Олимпиакосу» (0:4), на нас они выйдут злыми, — рассказал Миранчук в интервью клубному телевидению. — Однако мы должны держать в голове то, что они уступили, провели тяжелый матч плюс перелет. На это не нужно делать серьезную скидку, однако учесть стоит.

Играть в Краснодаре всегда непросто, жара, которой нет в Москве. Матч будет ответственный, но нам все равно нужно брать три очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 16240
Все опросы
«Краснодар» сможет отыграться с 0:4 против «Олимпиакоса»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир