Круговой: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом матче»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о задачах ЦСКА на сезон-2024/2025.

— На что команда может рассчитывать в РПЛ?

— Будем двигаться от игры к игре. Задача — в каждой игре забирать три очка, — сказал Круговой.

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ — 5:1. Армейцы набрали 7 очков и идут третьими в турнирной таблице чемпионата России.