«Краснодар» в первом матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с «Легией»

«Краснодар» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ сыграл вничью с «Легией» со счетом 0:0.

Этот матч стал первым для «быков» на сборах. 27 января «Краснодар» встретится с латвийской «Ригой» и белорусским «Шахтером» из Солигорска.

Из Эмиратов клуб улетит в испанскую Марбелью на второй тренировочный сбор, который пройдет с 31 января по 11 февраля. После чего черно-зеленые вернутся в Краснодар, где 18 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с загребским «Динамо».

Товарищеские матчи. Клубы

«Легия» — «Краснодар» — 0:0

«Краснодар»: Городов (Адамов, 46), Смольников (Камболов, 46), Чернов (Мартынович, 46), Сорокин (Рамирес, 46), Ионов (Мартынов, 46), Газинский (Литвинов, 46), Кабелла (Вилена, 46), Классон (Уткин, 46), Олссон (Вандерсон Масиэл, 46), Кайо (Марков, 46), Берг (Сулейманов, 46).

21 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».