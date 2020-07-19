«Краснодар» в меньшинстве уступил «Динамо» в перенесенном матче
«Краснодар» провел перенесенный матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо». Москвичи победили со счетом 2:0.
Победный гол в середине первого таймам забил нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев. В концовке второго тайма точку в матче поставил Жоаузинью.
Отметим, что «Краснодар» большую часть встречи провел в меньшинстве после удаления голкипера Матвея Сафонова.
«Динамо» набрало 41 очко и гарантировала себе шестую строчку. При определенных раскладах это может позволить команде попасть в квалификационную стадию Лиги Европы в следующем сезоне.
«Краснодар» с 49 очками остался на третьей строчке. В последнем туре ЦСКА имеет математические шансы обойти краснодарцев в борьбе за бронзу и право попасть в Лигу чемпионов.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
23-й тур
«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)
Голы: Грулев, 26 (0:1). Жоаузинью, 90 (0:2).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Газинский (Сулейманов, 69), Кабелла (Адамов, 19), Олссон, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46. Кутовой, 68), Берг.
«Динамо» (Москва): Лещук, Рыков, Нойштедтер, Морозов (Соснин, 52), Шуньич, Евгеньев, Каборе (Комличенко, 90+3), Жоаузинью, Грулев (Нжи, 72), Школик (Хильемарк, 71), Данилин (Панченко, 46).
Предупреждения: Уткин, 29. Олссон, 45. Морозов, 47. Рыков, 66. Соснин, 83.
Удаление: Сафонов, 17.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Сухой (Люберцы). Петросян (Бронницы).
19 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/