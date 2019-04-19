"Краснодар" в финале обыграл "Чертаново", Пиняев - лучший игрок первенства России

14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев признан лучшим игроком первенства России среди команд 2004 года рождения.
Сегодня "Чертаново" в финале проиграл "Краснодару" со счетом 0:1.
Ранее Пиняев находился на стажировке в "Манчестер Юнайтед". В прошлом году форвард также уезжал на недельную стажировку в стан "красных дьяволов".
Отметим, что Пиняев внесен в заявку команды для участия в первенстве Олимп-ФНЛ. На данный момент форвард – самый молодой футболист из числа заявленных за российские профессиональные клубы. Пиняев имеет возможность выступать и в ПФЛ за "Чертаново-2".
Лучшим игроком #ПервенствоРоссии #U15 признан воспитанник #Чертаново Сергей Пиняев. Ему же достался приз лучшего бомбардира - 7 голов в шести матчах. pic.twitter.com/ksxiPAoUrO– Футбольная Школа "Чертаново" (@chertanovo) 19 апреля 2019 г.
Невероятный гол Пиняева с углового в ворота "Спартака". Видео