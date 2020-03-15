«Сочи» выиграл у «Краснодара» (2:0) в матче 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Игра прошла без зрителей.

На 47-й минуте в составе хозяев отличился Кристиан Нобоа. Второй мяч в концовке игры забил Андрей Мостовой. «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-ю позицию. «Краснодар» остался на втором месте — 41 очко. У лидирующего «Зенита» 50 очков.

В следующем туре «Сочи» примет «Ростов», а «Краснодар» — «Динамо». По информации «СЭ», чемпионат России может быть приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Сочи» — «Краснодар» — 2:0 (0:0)

Голы: Нобоа, 47 (1:0). Мостовой, 90+4 (2:0).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев (Н.Калугин, 90), Миладинович, Мостовой, Нобоа, А.Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Олссон (Сорокин, 85), Вандерсон Масиэл, Кайю, Ари, Берг.

Предупреждения: Нобоа, 64. Сулейманов, 90+1.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Еремин (Москва).

15 марта. Сочи. Стадион «Фишт».