"Краснодар" установил новый рекорд по продажам абонементов

Официальный Twitter "Краснодара" сообщает, что "быки" продали 13 550 сезонных абонементов.

Ранее стало известно, что бронзовые призеры РПЛ сезона-2018/19 реализовали 13 тысяч сезонных билетов.

Отметим, что абонементы "быков" дают гарантированные месте на матчах клуба в РПЛ и Кубке России, а также приоритетное право выкупа билетов на еврокубковые встречи "горожан".

В 5-м туре РПЛ "Краснодар" сыграет с "Рубином", встреча пройдет 10 августа.

Очередные рекордные цифры! 💪🤝



Абонементы все ещё в продаже 😉#ВпередБыки pic.twitter.com/PNS5lKdBQC — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 9, 2019

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