«Краснодар» — «Урал»: Полетаев и Погребняк выйдут в основном составе
19:25
В матче 28-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» сыграет с «Уралом». Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Кайю, Рамирес, Петров, Олссон, Газинский, Фернандеш, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Фиолусон, Жигулев, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.
«Урал»: Полетаев, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Бавин, Бикфалви, Калинин, Аугустыняк, Кухарчик, Эль-Кабир, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Маин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Емельянов, Ефремов, Магомадов, Егорычев, Панюков.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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