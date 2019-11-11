«Краснодар» троллит Быстрова. Зря он называл Берга деревом

«Краснодар» опубликовал в своем официальном Twitter опубликовал любопытную статистику, согласной которой нападающий «быков» Маркус Берг забил 5 голов в 19 матчах, тем самым догнав полузащитника Владимира Быстрова, забившего 5 мячей в 53 матчах за клуб.

Ранее Быстров сравнил Берга с сосной, на что форвард отметил, что для дерева забивать в чемпионате России очень даже неплохо.

Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе ФК «Краснодар», тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча ? pic.twitter.com/PQwI0YlUxb — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 11, 2019

«Я и сам был деревом». Быстров объяснил, почему шутил над Бергом

Маркус Берг: «Я — дерево? Неплохо для дерева — забивать в чемпионате России«

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