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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» и продлил безвыигрышную серию

21:56
Игроки «Ростова» на разминке перед матчем с «Краснодаром». Фото ФК «Ростов»
Игроки «Ростова» на разминке перед матчем с «Краснодаром». Фото ФК «Ростов»
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:1. В середине второго тайма Матиас Норманн открыл счет. Через 8 минут Маркус Берг забил ответный мяч.

«Краснодар» не может победить три игры подряд. В таблице команда Мурада Мусаева идет девятой. «Ростов» занимает шестую строчку.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

«Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Норманн, 64 (0:1). Берг, 72 (1:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Уткин, 59), Классон (Сулейманов, 80), Вилена (Кабелла, 66), Олссон, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Еременко (Логашов, 85), Ионов (Долгов, 73), Байрамян (Полоз, 64), Норманн, Хасимото (Глебов, 74), Шомуродов (Тошевски, 85).

Предупреждения: Еременко, 27. Петров, 27. Мартынович, 63. Тошевски, 90.

Судьи: Карасев. Мурашов, Сафьян (все — Москва).

ВАР: Панин (Дмитров). Мосякин (Москва).

30 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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