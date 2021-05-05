Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» уступил «Ахмату» в матче молодежных команд

18:05
Теги:

«Ахмат» обыграл «Зенит» (4:3) в матче 24-го тура молодежного первенства России.

В составе победителей хет-трик сделал Ислам Альсултанов. Грозненский клуб набрал 45 очков и занимает шестое место. У «Зенита» 56 очков и третье место.

Молодежное первенство России

24-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 4:3 (2:1)

Голы: Кузнецов, 27 (0:1). Альсултанов, 30 (1:1). Якуев, 45+1 (2:1). Альсултанов, 49 (3:1). Ногтев, 60 (3:2). Альсултанов, 61 (4:2). Кузнецов, 90+8 (4:3).

Удаление: (Ахмат — мол.), 81.

Судья: Стрелков (Курск).

5 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Читайте также

Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о госпитализации певицы
Женщина отправила бывшему отравленную курицу, но умер сын курьера
Яна Кошкина рассказала о неожиданной связи с женатым Богомоловым

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд