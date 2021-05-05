«Зенит» уступил «Ахмату» в матче молодежных команд
18:05
«Ахмат» обыграл «Зенит» (4:3) в матче 24-го тура молодежного первенства России.
В составе победителей хет-трик сделал Ислам Альсултанов. Грозненский клуб набрал 45 очков и занимает шестое место. У «Зенита» 56 очков и третье место.
Молодежное первенство России
24-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 4:3 (2:1)
Голы: Кузнецов, 27 (0:1). Альсултанов, 30 (1:1). Якуев, 45+1 (2:1). Альсултанов, 49 (3:1). Ногтев, 60 (3:2). Альсултанов, 61 (4:2). Кузнецов, 90+8 (4:3).
Удаление: (Ахмат — мол.), 81.
Судья: Стрелков (Курск).
5 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.
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