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Судейство

«Краснодар» — «Спартак»: за что назначен пенальти в ворота «быков»? Назначение судьи и ВАР на игру — ошибка

20:08
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
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В конце первого тайма матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков» после падения в штрафной площади Сергея Петрова и Михаила Игнатова. Оснований для такого наказания у судьи не было. В чем заключался фол защитника?

Кстати, если рефери так поступил, следовало вынести Петрову предупреждение.

«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
Евгений Кукуляк. В «Уфе» рады назначению Кукуляка. Комитет по этике готовится к новому заседанию

За несколько дней до игры в Краснодаре мы опубликовали комментарий, касающийся назначения арбитров на этот матч. Обозреватель «СЭ» напомнил, что с 17 по 30 октября у Евгения Турбина было три игры с участием «быков»: «Краснодар» — «Уфа» (1:1), «Кубань» — «Краснодар» (3:0) и «Краснодар» — «Крылья Советов» (0:1). Еще тогда ставился вопрос, не перебор ли это. Но вот ему снова дали игру с участием «быков», чей гол в ворота самарцев был ошибочно отменен — в том числе с участием Турбина.

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Как признала позднее ЭСК, ошибочно. Неправильным было и вмешательство видеоарбитра Турбина. Те, кто назначает судей, поняли его и простили?

Всего один тур пропустил Алексей Сухой, допустивший две серьезные ошибки в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2), в котором он не наказал гостей 11-метровым и не удалил их игрока Константина Марадишвили. Теперь ему вместе с Турбиным доверили центральный матч 15-го тура. А в 11-м туре в матче между «Краснодаром» и «Уфой» Сухой не назначил в пользу «быков» пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке. Алексею тогда помогал... Турбин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Арсенал 0
1-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры