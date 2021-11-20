В конце первого тайма матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков» после падения в штрафной площади Сергея Петрова и Михаила Игнатова. Оснований для такого наказания у судьи не было. В чем заключался фол защитника?

Кстати, если рефери так поступил, следовало вынести Петрову предупреждение.

«Краснодар» — «Спартак».

За несколько дней до игры в Краснодаре мы опубликовали комментарий, касающийся назначения арбитров на этот матч. Обозреватель «СЭ» напомнил, что с 17 по 30 октября у Евгения Турбина было три игры с участием «быков»: «Краснодар» — «Уфа» (1:1), «Кубань» — «Краснодар» (3:0) и «Краснодар» — «Крылья Советов» (0:1). Еще тогда ставился вопрос, не перебор ли это. Но вот ему снова дали игру с участием «быков», чей гол в ворота самарцев был ошибочно отменен — в том числе с участием Турбина.

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Как признала позднее ЭСК, ошибочно. Неправильным было и вмешательство видеоарбитра Турбина. Те, кто назначает судей, поняли его и простили?

Всего один тур пропустил Алексей Сухой, допустивший две серьезные ошибки в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2), в котором он не наказал гостей 11-метровым и не удалил их игрока Константина Марадишвили. Теперь ему вместе с Турбиным доверили центральный матч 15-го тура. А в 11-м туре в матче между «Краснодаром» и «Уфой» Сухой не назначил в пользу «быков» пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке. Алексею тогда помогал... Турбин.