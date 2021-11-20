«Я великий слепой». Реакция «Спартака» на судейство в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба «Спартака» в Twitter отреагировала на работу арбитров в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».
Главный судья встречи Алексей Сухой в середине второго тайма принял спорное решение и не назначил пенальти в ворота «быков» после нарушения правил на форварде «Спартака» Джордане Ларссоне.
«Я — великий слепой. Я ничего не вижу», — озвучка одного из постов в Twitter «Спартака».
Также красно-белые выразили удивление вынесением предупреждения полузащитнику Наилю Умярову на 10-й минуте, когда тот принимал мяч грудью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю