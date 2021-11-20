«Я великий слепой». Реакция «Спартака» на судейство в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба «Спартака» в Twitter отреагировала на работу арбитров в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром».

Главный судья встречи Алексей Сухой в середине второго тайма принял спорное решение и не назначил пенальти в ворота «быков» после нарушения правил на форварде «Спартака» Джордане Ларссоне.

«Я — великий слепой. Я ничего не вижу», — озвучка одного из постов в Twitter «Спартака».

Также красно-белые выразили удивление вынесением предупреждения полузащитнику Наилю Умярову на 10-й минуте, когда тот принимал мяч грудью.