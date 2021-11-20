«Краснодар» выиграл у «Спартака», красно-белые не побеждают в чемпионате пять матчей подряд

«Краснодар» на своем поле победил «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. В эмоциональном матче «быки» одолели соперника со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Красно-белые смогли выровнять положение в уже добавленное к первой половине время: пенальти реализовал Александр Соболев. Причем сначала нападающий не смог переиграть Матвея Сафонова, но главный арбитр встречи Алексей Сухой постановил перебить удар.

Во втором тайме право на пенальти получил уже «Краснодар». Гжегожу Крыховяку понадобилась одна попытка, чтобы переиграть Александра Селихова.

«Краснодар» перервал серию из двух поражений подряд и набрал 24 очка, поднявшись на пятое место в таблице.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд. Первый круг команда Руя Витории заканчивает на 10-м месте (19 очков).