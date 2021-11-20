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«Краснодар» выиграл у «Спартака», красно-белые не побеждают в чемпионате пять матчей подряд

20:57
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Фото ФК «Краснодар».
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Фото ФК «Краснодар».
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«Краснодар» на своем поле победил «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. В эмоциональном матче «быки» одолели соперника со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Красно-белые смогли выровнять положение в уже добавленное к первой половине время: пенальти реализовал Александр Соболев. Причем сначала нападающий не смог переиграть Матвея Сафонова, но главный арбитр встречи Алексей Сухой постановил перебить удар.

Во втором тайме право на пенальти получил уже «Краснодар». Гжегожу Крыховяку понадобилась одна попытка, чтобы переиграть Александра Селихова.

«Краснодар» перервал серию из двух поражений подряд и набрал 24 очка, поднявшись на пятое место в таблице.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд. Первый круг команда Руя Витории заканчивает на 10-м месте (19 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Арсенал 0
Перерыв

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры