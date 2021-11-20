«Краснодар» — «Спартак»: почему не удален Умяров? В этот раз судья был прав
На 73-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» краснодарцы стали требовать удаления Наиля Умярова, который резко пошел в единоборство с Александром Черниковым. Напомню, что у спартаковца уже была желтая карточка, которую он ошибочно получил от Алексея Сухого на 10-й минуте. Кто-то мог решить, что именно поэтому арбитр не стал показывать ему вторую и не выгнал с поля.
Но если вы посмотрите эпизод внимательнее, то увидите, что Умяров сыграл в мяч, а затем его бутса оказалась на газоне — под бутсой и под шипами Черникова, а краснодарец потом подпрыгнул и упал, почему-то держась за ахиллово сухожилие.
Поддержу решение Сухого — тут нет оснований для вынесения второго предупреждения и последующего удаления Умярова.
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