На 73-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» краснодарцы стали требовать удаления Наиля Умярова, который резко пошел в единоборство с Александром Черниковым. Напомню, что у спартаковца уже была желтая карточка, которую он ошибочно получил от Алексея Сухого на 10-й минуте. Кто-то мог решить, что именно поэтому арбитр не стал показывать ему вторую и не выгнал с поля.

Но если вы посмотрите эпизод внимательнее, то увидите, что Умяров сыграл в мяч, а затем его бутса оказалась на газоне — под бутсой и под шипами Черникова, а краснодарец потом подпрыгнул и упал, почему-то держась за ахиллово сухожилие.

Поддержу решение Сухого — тут нет оснований для вынесения второго предупреждения и последующего удаления Умярова.