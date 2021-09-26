На 36-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» арбитр Игорь Панин ошибся, не удалив Уроша Спаича и ограничившись вынесением предупреждения. В действия судьи вмешались видеоассистенты Владислав Безбородов и Андрей Болотенков. Только после этого рефери, посмотрев видеозапись, заменил желтую карточку на красную: защитник «быков» действительно лишил соперника явной возможности забить гол.

При этом с момента фола до выполнения штрафного удара игроком «Сочи» прошло пять минут и десять секунд — было потрачено чересчур много времени. И Панин, что удивительно, не учел такую потерю. Он добавил всего три минуты.