«Краснодар» остался в меньшинстве в матче девятого труа Тинькофф РПЛ против «Сочи».

В конце первого тайма красную карточку за фол получил Урош Спаич. Сербский защитник оставил свою команду вдесятером.

«Быки» на данный момент ведут 2:0. Отличились Эдуард Сперцян и Реми Кабелла.