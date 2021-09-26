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«Краснодар» — «Сочи»: Спаич получил красную карточку

19:43
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«Краснодар» остался в меньшинстве в матче девятого труа Тинькофф РПЛ против «Сочи».

В конце первого тайма красную карточку за фол получил Урош Спаич. Сербский защитник оставил свою команду вдесятером.

«Быки» на данный момент ведут 2:0. Отличились Эдуард Сперцян и Реми Кабелла.

Краснодар — Сочи

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр