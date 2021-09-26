«Краснодар» — «Сочи»: Спаич получил красную карточку
19:43
«Краснодар» остался в меньшинстве в матче девятого труа Тинькофф РПЛ против «Сочи».
В конце первого тайма красную карточку за фол получил Урош Спаич. Сербский защитник оставил свою команду вдесятером.
«Быки» на данный момент ведут 2:0. Отличились Эдуард Сперцян и Реми Кабелла.
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Зачет
vs
16
Офсайд
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