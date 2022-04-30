Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви сделал дубль в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 3:1.

На 67-й минуте румын вошел в штрафную бело-голубых с левого фланга и пробил в ближний от себя угол. Вратарь динамовцев Антон Шунин не смог отразить удар.

Бикфалви забил восьмой гол в сезоне-2021/22.