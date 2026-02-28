«Краснодар» — «Ростов»: гол Батчи отменили после видеопросмотра из-за игры рукой

Судья отменил гол «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России против «Ростова».

На 38-й минуте отличился нападающий «быков» Жуан Батчи. После видеопросмотра главный арбитр Антон Фролов объявил, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба сыграл в этом эпизоде рукой. Счет в матче по-прежнему 1:0 в пользу черно-зеленых.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.