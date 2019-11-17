«Краснодар» — «Ростов»: болельщики обеих команд проводили Мамаева аплодисментами
Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев провел первый матч за команду. 31-летний россиянин вышел в стартовом составе ростовчан в товарищеской встрече против «Краснодара» и сыграл 53 минуты.
Пресс-служба «Ростова» отметила, что Мамаев покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.
53' Под аплодисменты болельщиков обеих команд Павел Мамаев покидает поле. Наш футболист аплодирует в ответ.— Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019
Прошляков вместо него. #КраснодарРостов — 1:0
Напомним, что предыдущим его клубом был именно «Краснодар». Мамаев отбыл срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего вышел по УДО. После выхода из тюрьмы он подписал контракт с «Ростовом», но выйти на поле в официальном матче сможет только после зимнего перерыва.
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