Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев провел первый матч за команду. 31-летний россиянин вышел в стартовом составе ростовчан в товарищеской встрече против «Краснодара» и сыграл 53 минуты.

Пресс-служба «Ростова» отметила, что Мамаев покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.

53' Под аплодисменты болельщиков обеих команд Павел Мамаев покидает поле. Наш футболист аплодирует в ответ.



Прошляков вместо него. #КраснодарРостов — 1:0 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Напомним, что предыдущим его клубом был именно «Краснодар». Мамаев отбыл срок по статьям «Побои» и «Хулиганство», после чего вышел по УДО. После выхода из тюрьмы он подписал контракт с «Ростовом», но выйти на поле в официальном матче сможет только после зимнего перерыва.

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