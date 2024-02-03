Sport24: Вендел не приехал на второй сбор «Зенита»
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не приехал на второй сбор команды, который начался 1 февраля в Дохе, сообщает Sport24.
По данным источника, игрок на данный момент отсутствует в расположении сине-бело-голубых.
Вендел работал с «Зенитом» на первом зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее «СЭ» сообщал, что в это трансферное окно клуб не намерен расставаться с Венделом и Клаудиньо. У обоих игроков контракты рассчитаны до июня 2027 года.
Источник: Sport24
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
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|1
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