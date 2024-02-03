Sport24: Вендел не приехал на второй сбор «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не приехал на второй сбор команды, который начался 1 февраля в Дохе, сообщает Sport24.

По данным источника, игрок на данный момент отсутствует в расположении сине-бело-голубых.

Вендел работал с «Зенитом» на первом зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее «СЭ» сообщал, что в это трансферное окно клуб не намерен расставаться с Венделом и Клаудиньо. У обоих игроков контракты рассчитаны до июня 2027 года.