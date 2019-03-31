"Краснодар" разгромил "Анжи" и поднялся на третье место

"Краснодар" с разгромным счетом обыграл "Анжи" в матче 21-го тура премьер-лиги (5:0). Дублем отметился форвард Магомед-Шапи Сулейманов, голы также забили нападающий Иван Игнатьев и хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.

"Краснодар" набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Анжи" с 18 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Краснодар" - "Анжи" (Махачкала) - 5:0 (2:0)

Голы: Вандерсон Масиэл, 18 (1:0). Классон, 38 - с пенальти (2:0). Сулейманов, 55 (3:0). Игнатьев, 67 (4:0). Сулейманов, 70 (5:0).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 72), Мартынович, Спаич, Скопинцев, Классон (Уткин, 71), Газинский (Голубев, 72), Перейра, Вандерсон Масиэл, Сулейманов, Игнатьев.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Удалый, Белов, Эльмурзаев, Ахъядов, Кулик, Ондуа, Закиров, Гайдаров (Маркелов, 54), Гиголаев (Кацаев, 54), Понсе (Агаларов, 72).

Предупреждения: Петров, 30. Белов, 41. Маркелов, 87.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Болотенков, Мосякин (оба - Москва).

31 марта. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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