«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Краснодар» в сезоне-2024/2025 стартовал с поражения в Суперкубке России
«Краснодар» стартовал в сезоне-2024/2025 с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (2:4). В первом матче чемпионата России краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата», а в стартовой игре Кубка страны примет ЦСКА.
В прошлом сезоне «Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, однако по итогам турнира занял второе место. В Кубке страны клуб дошел до первого этапа 1/4 финала плей-офф в Пути регионов.
«Краснодар»: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 21 июля, воскресенье. РПЛ, 1-й тур. «Ахмат» — «Краснодар». 20:00.
- 28 июля, воскресенье. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. 20:00.
- 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21:00.
- 4 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Факел» — «Краснодар». 18:00.
- 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20:00.
- 15 августа, четверг. Кубок России, 2-й тур. «Краснодар» — «Ахмат». 20:30.
- 18 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Краснодар» — «Нижний Новгород». 20:00.
- 25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Динамо» Москва -«Краснодар». 17:30.
- 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Нижний Новгород» — «Краснодар». 17:15.
Полностью календарь «Краснодара» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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Положение команд
Футбол
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5
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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