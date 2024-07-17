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«Краснодар»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Краснодар» в сезоне-2024/2025 стартовал с поражения в Суперкубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» стартовал в сезоне-2024/2025 с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (2:4). В первом матче чемпионата России краснодарский клуб сыграет на выезде против «Ахмата», а в стартовой игре Кубка страны примет ЦСКА.

В прошлом сезоне «Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, однако по итогам турнира занял второе место. В Кубке страны клуб дошел до первого этапа 1/4 финала плей-офф в Пути регионов.

«Краснодар»: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 21 июля, воскресенье. РПЛ, 1-й тур. «Ахмат» — «Краснодар». 20:00.
  • 28 июля, воскресенье. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. 20:00.
  • 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 21:00.
  • 4 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Факел» — «Краснодар». 18:00.
  • 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Краснодар» — ЦСКА. 20:00.
  • 15 августа, четверг. Кубок России, 2-й тур. «Краснодар» — «Ахмат». 20:30.
  • 18 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Краснодар» — «Нижний Новгород». 20:00.
  • 25 августа, воскресенье. РПЛ, 6-й тур. «Динамо» Москва -«Краснодар». 17:30.
  • 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Нижний Новгород» — «Краснодар». 17:15.

Полностью календарь «Краснодара» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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