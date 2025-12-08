Первый тренер Соболева связывает низкую результативность форварда с тактикой Семака

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда в 2025 году.

«Немного лучше, чем в прошлом году. Только не всегда удается выходить в основе. Но у него есть желание бороться за место в стартовом составе. Если раньше он проигрывал конкуренцию Лусиано, то теперь тот не выходит. Остался только Кассьерра. Без центрального нападающего все равно сложнее. Когда ты постоянно играешь в составе, то появляется какое-то понимание. А если выходишь на 15 минут в конце, то все теряется.

А так получается то одна система игры, то другая. С нападающими, потом без них. Вопрос к Семаку. Он все что-то ищет, но впечатляющей игры я не видел, пока идут эти качели. Игроки тоже в напряжении из-за этого: вроде борются, а шанса нет. То же самое и у Мостового. Нет постоянства в составе», — сказал Горбунов в интервью «СЭ».

В этом сезоне на счету 28-летнего Соболева 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, 5 голов и 2 результативные передачи.