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«Краснодар» поздравил Берга с 33-летием

10:44
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Официальный Twitter «Краснодара» поздравил с 33-летием новичка команды, нападающего Маркуса Берга.

Берг стал игроком «Краснодара» в июле 2019-го. В текущем сезоне форвард провел 4 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

«Желаем шведскому форварду здоровья, успехов во всех делах и поскорее открыть свой бомбардирский счет в составе чёрно-зеленой команды!» — написано в Twitter «Краснодара».

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