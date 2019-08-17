«Краснодар» поздравил Берга с 33-летием
10:44
Официальный Twitter «Краснодара» поздравил с 33-летием новичка команды, нападающего Маркуса Берга.
Берг стал игроком «Краснодара» в июле 2019-го. В текущем сезоне форвард провел 4 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.
«Желаем шведскому форварду здоровья, успехов во всех делах и поскорее открыть свой бомбардирский счет в составе чёрно-зеленой команды!» — написано в Twitter «Краснодара».
Поздравляем с днём рождения Маркуса Берга!?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 17, 2019
33 года исполняется сегодня нашему нападающему!
Желаем шведскому форварду здоровья, успехов во всех делах и поскорее открыть свой бомбардирский счёт в составе чёрно-зелёной команды! ??#HappyBirthdayhttps://t.co/bR175xOhqu
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