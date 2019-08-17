«Краснодар» поздравил Берга с 33-летием

Официальный Twitter «Краснодара» поздравил с 33-летием новичка команды, нападающего Маркуса Берга.

Берг стал игроком «Краснодара» в июле 2019-го. В текущем сезоне форвард провел 4 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

«Желаем шведскому форварду здоровья, успехов во всех делах и поскорее открыть свой бомбардирский счет в составе чёрно-зеленой команды!» — написано в Twitter «Краснодара».