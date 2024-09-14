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Сегодня, 21:10

«Краснодар» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ

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«Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в матче 8-го тура чемпионата России.

Черно-зеленые повторили свою рекордную победную серию в РПЛ, выиграв у соперников в пяти играх кряду.

Ранее «быки» побеждали на протяжении пяти встреч подряд в 2016 году, когда командой руководил Олег Кононов.

«Краснодар» идет на втором месте в таблице чемпионата России с 18 очками. В девятом туре команда Мурада Мусаева сыграет в гостях с «Акроном» 21 сентября.

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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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