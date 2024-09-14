«Краснодар» повторил свою рекордную победную серию в РПЛ

«Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в матче 8-го тура чемпионата России.

Черно-зеленые повторили свою рекордную победную серию в РПЛ, выиграв у соперников в пяти играх кряду.

Ранее «быки» побеждали на протяжении пяти встреч подряд в 2016 году, когда командой руководил Олег Кононов.

«Краснодар» идет на втором месте в таблице чемпионата России с 18 очками. В девятом туре команда Мурада Мусаева сыграет в гостях с «Акроном» 21 сентября.