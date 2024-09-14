Фоменко: «Если Федотов предложит работать вместе — естественно соглашусь»

Олег Фоменко, бывший помощник экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«У Федотова все нормально. Пока новостей нет. Может, зимой появятся, никто не знает. Интерес? Может, есть. Может, нет. Не знаю всего. Если Федотов снова предложит работать вместе — естественно соглашусь», — сказал Фоменко «СЭ».

Владимир Федотов вместе с членами тренерского штаба покинул ЦСКА в начале июня.