Дубль Сперцяна принес «Краснодару» домашнюю победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Краснодар» в домашнем матче 8-го тура РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 2:0.

Победу «быкам» принес дубль Эдуарда Сперцяна.

Команда Мурада Мусаева поднялась на второе место в таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Ростов» занимает седьмую позицию с 11 баллами.

В 9-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном» 21 сентября, а «Ростов» на следующий день примет махачкалинское «Динамо».